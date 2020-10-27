Пожар в многоэтажке Оша потушили. Эвакуировали 60 местных жителей

Пожар в многоэтажном доме в Оше полностью потушили в 15.43. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

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По ее данным, из жилого дома эвакуировали примерно 60 местных жителей.

На месте работали три пожарных расчета, одна автолестница, бригада спасателей, сотрудники милиции и скорой помощи, районная бригада электриков.

Причину возгорания выясняют.

Напомним, что сегодня во второй половине дня в многоэтажном доме по улице Алай в южной столице произошел пожар. По информации МЧС, загорелась квартира на четвертом этаже дома.