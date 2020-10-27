18:03
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Происшествия

Пожар в многоэтажке Оша потушили. Эвакуировали 60 местных жителей

Пожар в многоэтажном доме в Оше полностью потушили в 15.43. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Читайте по теме
Дети на руках спасателей. Появились фотографии пожара в городе Ош

По ее данным, из жилого дома эвакуировали примерно 60 местных жителей.

На месте работали три пожарных расчета, одна автолестница, бригада спасателей, сотрудники милиции и скорой помощи, районная бригада электриков.

Причину возгорания выясняют.

Напомним, что сегодня во второй половине дня в многоэтажном доме по улице Алай в южной столице произошел пожар. По информации МЧС, загорелась квартира на четвертом этаже дома.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170974/
просмотров: 584
Версия для печати
Материалы по теме
Три человека доставлены в больницу после пожара в городе Ош
Дети на руках спасателей. Появились фотографии пожара в городе Ош
В городе Ош горит квартира в многоэтажном доме
В городе Ош задержали члена ОПГ. Его подозревают в избиении местного жителя
Из-за снегопада на перевале Тоо-Ашуу образовался автомобильный затор
МЧС призывает водителей быть внимательными в поездке по горным дорогам: опасно
Жители города Ош задолжали за теплоснабжение почти 60 миллионов сомов
В госпитале «Семетей» ремонтные работы завершены на 90 процентов
В Оше за вымогательство задержан 34-летний криминальный авторитет
Строительство инфекционной больницы в Оше планируют завершить к началу ноября
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мальчик выбросился из&nbsp;окна многоэтажки из-за проблем с&nbsp;учебой В Бишкеке мальчик выбросился из окна многоэтажки из-за проблем с учебой
На&nbsp;границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в&nbsp;воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух
Сотрудники Соцфонда и&nbsp;ГНС скрыли от&nbsp;госбюджета больше 9&nbsp;миллиардов сомов Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото! Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
Бизнес
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
27 октября, вторник
17:54
Кыргызстан и Великобритания обсудили возврат выведенных из КР активов Кыргызстан и Великобритания обсудили возврат выведенных...
17:43
ЦИК оспорила решение суда об отмене повторных парламентских выборов
17:37
В Кадамджае подростки ограбили два магазина. Младшему из них 11 лет
17:23
Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попросил покинуть должности
17:22
МИД просит ООН усилить помощь стране в связи с COVID-19 и предстоящими выборами