Пожар в многоэтажке Оша потушили. Эвакуировали 60 местных жителей

Пожар в многоэтажном доме в Оше полностью потушили в 15.43. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, из жилого дома эвакуировали примерно 60 местных жителей.
На месте работали три пожарных расчета, одна автолестница, бригада спасателей, сотрудники милиции и скорой помощи, районная бригада электриков.
Причину возгорания выясняют.
Напомним, что сегодня во второй половине дня в многоэтажном доме по улице Алай в южной столице произошел пожар. По информации МЧС, загорелась квартира на четвертом этаже дома.