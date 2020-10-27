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Сюжет: Насилие над детьми

В Майлуу-Суу изнасиловали девочку. Дело передали в суд

В Майлуу-Суу по подозрению в изнасиловании восьмилетней девочки задержан 29-летний М.Н. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что сообщение об изнасилованной девочке в милицию поступило 7 сентября. Фельдшер городской больницы сообщил о том, что ребенка привезли с кровотечением.

«Девочку привезли медики скорой помощи. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан местный житель, 29-летний М.Н. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Задержанному вручили обвинительный акт, дело передано в суд», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170845/
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