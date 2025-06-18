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Происшествия

Изнасилование первоклассника: милиция сообщила об одном задержанном

По факту изнасилования первоклассника в селе Маевка следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 155 (действия сексуального характера с применением насилия) УК КР.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, в качестве подозреваемого в ИВС водворен несовершеннолетний 2009 года рождения.

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Также в ГУВД добавили, что по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, ведутся всесторонние следственные действия и дело находится на контроле руководства столичной милиции.

Ранее родственник пострадавшего Абдулхалил Алиев сообщал о троих подозреваемых — учениках 5-го, 8-го и 9-го классов. В милиции не уточнили относительно остальных несовершеннолетних. Семья пострадавшего узнала об изнасиловании через видео, которое распространялось среди учащихся школы в селе Маевка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333141/
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