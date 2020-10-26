ДТП на Южной магистрали в Бишкеке. Столкнулись четыре автомобиля

В Бишкеке на пересечении Южной магистрали и улицы Тыналиева произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе столичной патрульной милиции. Видео происшествия ранее появилось в социальных сетях.

«Авария произошла сегодня около 8.30. Водитель машины Honda, ехавший по улице Токомбаева в восточном направлении, на перекрестке с улицей Тыналиева столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz и двумя Toyota. В результате ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал», — уточнили в милиции.

Машины участников аварии водворены на штрафную стоянку. По факту случившегося ведется расследование.