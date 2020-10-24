В Бишкеке задержан подозреваемый в разбойном нападении

Оперативники бишкекской милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По ее данным, 20 октября в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин. Он просил принять меры в отношении неизвестных мужчин азиатской внешности в возрасте 30-35 лет, которые возле одного из кафе в 12-м микрорайоне, угрожая ножом, потребовали у него $3 тысячи.

Фото ГУВД Бишкека. Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

Они заставили сдать в ломбард ноутбук стоимостью 86 тысяч сомов и сказали, чтобы через два дня он подготовил еще 100 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП ГУВД столицы, начато досудебное производство.

В ходе поисковых и разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого Б.Б., 1994 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.