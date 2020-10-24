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Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в разбойном нападении

Оперативники бишкекской милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. 

По ее данным, 20 октября в ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин. Он просил принять меры в отношении неизвестных мужчин азиатской внешности в возрасте 30-35 лет, которые возле одного из кафе в 12-м микрорайоне, угрожая ножом, потребовали у него $3 тысячи.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Оперативники столичной милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

Они заставили сдать в ломбард ноутбук стоимостью 86 тысяч сомов и сказали, чтобы через два дня он подготовил еще 100 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП ГУВД столицы, начато досудебное производство. 

В ходе поисковых и разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого Б.Б., 1994 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170600/
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