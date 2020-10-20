В Бишкеке задержаны двое 18-летних грабителей

Оперативники Октябрьского РУВД Бишкека задержали двух 18-летних грабителей, 10 октября на улице Горького напавших на жителя столицы. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе управления.

«Обратившийся в милицию с заявлением пострадавший рассказал, что неизвестные избили его на улице и пытались отнять 50 тысяч сомов. В результате избиения он получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Оперативники третьего отдела городской милиции УВД Октябрьского района по горячим следам задержали подозреваемых — Б.А., 2002 года рождения, и К.А., 2002 года рождения», — сказали в РУВД.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Тех, кто мог пострадать от преступных действий злоумышленников, в милиции просят обратиться по следующим номерам телефонов: 0706233306, 0552102474 и 102.