Из Кыргызстана пытались вывезти лампочки и цемент на сумму 3 миллиона сомов

Узбекистанец пытался вывезти из Кыргызстана контрабандный груз — лампы накаливания и цемент. Об этом сегодня сообщает Государственная таможенная служба КР.

«Сотрудниками таможни «Баткен» совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы, на КПП «Кызыл-Кыя» было остановлено автотранспортное средство марки MAN с полуприцепом под управлением гражданина Республики Узбекистан. При досмотре в грузовом отсеке транспорта обнаружены товары — вольфрамовые лампы накаливания, упакованные в картонные коробки в количестве 219 тысяч 360 штук и цемент, фасованный в мешки по 50 килограммов . Все обнаруженные товары произведены в Кыргызстане», — сообщили в пресс-службе ГТС КР.

Приблизительная стоимость задержанных товаров, по словам специалистов, составляет 3 миллиона 297 тысяч сомов. По факту контрабанды ведется расследование.