Беспорядки в Бишкеке. Сообщается об освобождении из колонии Садыра Жапарова

Сообщается, что экс-депутата Садыра Жапарова освободили из колонии № 1 (село Молдовановка), где он отбывал наказание. В мессенджерах рассылают его фотографию.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Ранее, напомним, митингующие освободили из СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они также намерены выпустить на свободу бывшего премьера Сапара Исакова.