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В двух областях Кыргызстана изъято более 26 тысяч бутылок алкоголя

В Чуйской и Баткенской областях в ходе налогового рейда выявили факты незаконного хранения алкогольной продукции для реализации без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, всего из незаконного оборота изъяты 26 тысяч 369 бутылок алкогольной продукции различных емкостей и наименований. В Баткене на одном из складских помещений изъяты 16 тысяч 682 бутылки алкоголя, в Иссык-Атинском районе Чуйской области — 9 тысяч 687.

«В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167612/
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