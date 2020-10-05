В двух областях Кыргызстана изъято более 26 тысяч бутылок алкоголя

В Чуйской и Баткенской областях в ходе налогового рейда выявили факты незаконного хранения алкогольной продукции для реализации без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, всего из незаконного оборота изъяты 26 тысяч 369 бутылок алкогольной продукции различных емкостей и наименований. В Баткене на одном из складских помещений изъяты 16 тысяч 682 бутылки алкоголя, в Иссык-Атинском районе Чуйской области — 9 тысяч 687.

«В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении.