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В России за вымогательство 800 тысяч рублей задержали кыргызстанца

В городе Уссурийске задержали подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у приезжего из Узбекистана. Злоумышленниками оказались земляк пострадавшего и уроженец Кыргызстана, сообщил портал VL.ru.

По информации источника издания в правоохранительных органах, двое мужчин под угрозой расправы требовали у 25-летнего гражданина Узбекистана 800 тысяч рублей.

Во время проверки выяснилось, что еще весной пострадавший взял в долг у знакомого уроженца Кыргызстана 30 тысяч рублей и обязался через месяц вернуть 50 тысяч. Однако спустя неделю кредитор пришел к нему со знакомым и стал под угрозой расправы требовать деньги.

Гастарбайтер вскоре передал им необходимую сумму с процентами, однако на этом история не закончилась. Двое злоумышленников под угрозой насилия стали вымогать у потерпевшего уже 800 тысяч рублей, которых у него не было.

Угрозы продолжались несколько месяцев, поэтому мужчина обратился в правоохранительные органы.

Оперативники задержали уроженца Кыргызстана и его 24-летнего подельника из Узбекистана. По факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере возбудили уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167240/
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