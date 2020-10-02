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Происшествия

В Иссык-Атинском районе в убийстве мужчины подозревают его родного брата

В Иссык-Атинском районе убит 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, 2 октября примерно в 00.55 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из сел района в доме обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

«Тело погибшего обнаружили на кухне с несколькими ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. В ходе необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции Иссык-Атинского района по подозрению в совершении преступления установили и задержали родного брата убитого 42-летнего И.Э. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — добавили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167153/
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