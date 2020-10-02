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Происшествия

Убийство в Узгене. Подозреваемый и свидетели рассказали, как все произошло

Подозреваемый в убийстве односельчанина в Узгенском районе признал свою вину. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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По данным ведомства, задержанный заявил, что не хотел убивать и сожалеет о содеянном.

«Задержанный рассказал, что конфликт произошел из-за недопонимания. Погибший был пьян и стал требовать обращаться к нему на «вы», вспомнив, что он на год его старше. Со слов подозреваемого, ни он, ни погибший не относятся ни к одной из политических партий и о выборах речи не было», — сообщили в УВД.

По данным ведомства, слова подозреваемого подтверждают и свидетели происшествия.

«Свидетели рассказали, что погибший позвонил к ним и сказал, что его избили пять человек. Когда друзья погибшего приехали на место, увидели, что молодой человек пьян. Домой он не хотел заходить и сказал, что должен отомстить. Тогда парень вместе с друзьями приехали на другую улицу, там оказался обидчик. Молодые люди стали драться, когда их разнимали, выяснилось, что односельчанин ранил сверстника. В больнице последний скончался. Свидетели заявили, что погибший не имел отношения к какой-либо партии», — проинформировали в УВД.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167143/
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