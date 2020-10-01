В Бишкеке мужчина убил сожительницу и скрылся. Его осудили на 12,5 года тюрьмы

Свердловский районный суд Бишкека приговорил 37-летнего А.М. к 12 годам и шести месяцам лишения свободы за убийство сожительницы. Об этом указывается в приговоре суда.

Уточняется, что мужчина жил с погибшей четыре года. В ноябре 2019-го гражданских супругов выгнали со съемной квартиры за неуплату. Сняв гостиницу, мужчина стал распивать с женой водку. Во время ссоры он ударил ее по голове, после чего женщина скончалась на месте.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он рассказал, что за неуплату его выгнали со съемной квартиры. На три дня мужчина снял гостиницу, пара решила выпить и поссорилась. Он ударил женщину два раза по голове, а когда опомнился, она уже была мертва. Обвиняемый попросил администратора гостиницы не беспокоить сожительницу, а сам сбежал», — говорится в приговоре.

Со слов подсудимого, он не подумал вызвать скорую помощь и милицию, поскольку испугался.