В Бишкеке задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В момент задержания мужчина пытался избавиться от улик и выбросил пакет, который нес. В ходе осмотра места происшествия сотрудники внутренних дел обнаружили пакет, в котором находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом весом 1 килограмм 365 граммов. По данным судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством каннабисной группы.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.