В Бишкеке задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, вчера ночью на территории ГП «НК «Кыргыз темир жолу» на станции «Бишкек-1» правоохранители задержали 25-летнего жителя Сокулукского района.

В момент задержания мужчина пытался избавиться от улик и выбросил пакет, который нес. В ходе осмотра места происшествия сотрудники внутренних дел обнаружили пакет, в котором находилось вещество зеленого цвета со специфическим запахом весом 1 килограмм 365 граммов. По данным судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством каннабисной группы.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.