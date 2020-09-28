Избиение депутата в Кара-Балте. Милиция возбудила дело

По факту избиения депутата Кара-Балтинского городского кенеша Арсена Байсариева начато досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что пострадавший отказался писать заявление о нападении. Однако милиция зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«Сообщение о пациенте с телесными повреждениями в милицию поступило 26 сентября из больницы Бишкека. Сотрудники правоохранительных органов установили, что избитым оказался 31-летний житель Кара-Балты Арсен Байсариев. Он отказался писать заявление в органы внутренних дел. Несмотря на это, работники милиции проводят ряд следственных и оперативных мероприятий», — добавили в ГУВД.