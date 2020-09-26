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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В Джалал-Абаде ГКНБ прекратил дело по факту пыток

В Джалал-Абадской области следователь УГКНБ прекратил уголовное дело по пыткам в отношении трех оперативных сотрудников ОВД Ноокенского района. Об этом рассказали в правозащитной организации «Справедливость».

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Уточняется, что во время следствия были получены заключения судебно-медицинской и судебной психолого-психиатрической экспертиз, которые подтверждали  пытки. Однако следователь УГКНБ зафиксированные факты насилия не принял во внимание.

«В отношении жителя Кочкор-Аты 36-летнего Алмаза Юлдашева, которого обвиняли в краже нефти, применялись пытки. По словам потерпевшего, с 23 по 26 апреля 2020 года он содержался в РОВД Ноокенского района. Милиционеры били его по голове, туловищу и рукам. Позже, со слов мужчины, они вновь избили его за то, что он пожаловался на пытки. В ИВС потерпевшего продержали неделю, сейчас он содержится под домашним арестом», — отметили в правозащитной организации.

В апреле в Ноокенском районе задержали троих подозреваемых в краже нефти у частной компании. Среди обвиняемых есть и брат заместителя прокурора Первомайского района Бишкека Нурбека Тургунбаева Кубанычбек. Во дворе его дома нашли около 30 тонн нефти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166475/
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