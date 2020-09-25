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Происшествия

В Аламединском районе неизвестные стреляли в гражданина Турции

В Аламединском районе неизвестные стреляли в гражданина Турции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что ЧП произошло накануне ночью.

«По предварительным данным, в иностранца стреляли из травматического пистолета. У пострадавшего ранения ноги и области тела. Известно, что у мужчины отобрали 80 тысяч сомов», — сказали редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили этот факт. По сведениям милиции, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР. Мужчина доставлен в территориальную больницу.

«В иностранца стреляли 24 сентября примерно в 23.40 в районе села Кашка-Суу. Неизвестные в масках избили гражданина Турции, применили неустановленное оружие и украли деньги», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166453/
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В Аламединском районе неизвестные стреляли в гражданина Турции