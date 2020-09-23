Как в фильме ужасов: вулкан засыпал тысячи гектаров земли в Эквадоре

В Эквадоре подсчитывают ущерб от сотен тонн пепла, который выбросил вулкан Сангай. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

По его данным, пепел засыпал 83 тысячи гектаров земли. Стихийное бедствие затронуло сразу шесть провинций страны.

Сейчас фермерам власти хотят выделить субсидии, займы и дать отсрочки по выплатам кредитов. Сельское хозяйство — важнейший сектор экономики страны, в нем занята треть трудоспособного населения.

Вулкан проснулся еще в 2019 году, но на этой неделе проявил особенную активность и за сутки выкинул гигантские облака газа и пепла. Мировые СМИ облетели кадры, как из фильмов ужасов: серым стало все — дороги, дома и поля.