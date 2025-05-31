Итальянский супервулкан Кампи Флегрей проявляет повышенную активность

Мощная серия землетрясений, включая сильнейшее за 40 лет (магнитуда 4,4), и более 3 тысяч мелких толчков за последние полгода на супервулкане Кампи Флегрей близ Неаполя вызвали серьезные опасения ученых относительно риска крупного извержения.

К этому добавился резкий рост выбросов углекислого газа (до 5 тысяч тонн в сутки), указывающий на приближение магмы к поверхности (сейчас всего в нескольких километрах), и продолжающееся с 2005 года поднятие грунта (брадисейсм), достигшее в городе Поццуоли 1,43 метра. Эксперты отмечают, что эти признаки – усиление сейсмичности, выбросы газов и деформация земной коры – указывают на рост давления под вулканом и возможное ослабление пород, что может привести к прорыву магмы.

Кампи Флегрей угрожает более чем 4 миллионам жителей региона Неаполя. В случае извержения возможны разрушения от лавы и пепла, отключение коммуникаций. Уровень опасности вулкана повышен до «желтого» с 2012 года. Ученые, используя модели разрушения, указывают на переход земной коры под вулканом от простого изгиба к растрескиванию, что часто предшествует извержениям. Разработаны планы эвакуации, но их быстрая реализация остается вызовом.

Последнее извержение Кампи Флегрей было в 1538 году, но около 40 тысяч лет назад его катастрофическое извержение вызвало глобальные климатические изменения. Повторение подобного события сегодня может привести к выпадению пепла над Европой, нарушению авиасообщения, ущербу сельскому хозяйству и многолетнему похолоданию, угрожающему мировым запасам продовольствия.