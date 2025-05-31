16:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Итальянский супервулкан Кампи Флегрей проявляет повышенную активность

Мощная серия землетрясений, включая сильнейшее за 40 лет (магнитуда 4,4), и более 3 тысяч мелких толчков за последние полгода на супервулкане Кампи Флегрей близ Неаполя вызвали серьезные опасения ученых относительно риска крупного извержения.

К этому добавился резкий рост выбросов углекислого газа (до 5 тысяч тонн в сутки), указывающий на приближение магмы к поверхности (сейчас всего в нескольких километрах), и продолжающееся с 2005 года поднятие грунта (брадисейсм), достигшее в городе Поццуоли 1,43 метра. Эксперты отмечают, что эти признаки – усиление сейсмичности, выбросы газов и деформация земной коры – указывают на рост давления под вулканом и возможное ослабление пород, что может привести к прорыву магмы.

Кампи Флегрей угрожает более чем 4 миллионам жителей региона Неаполя. В случае извержения возможны разрушения от лавы и пепла, отключение коммуникаций. Уровень опасности вулкана повышен до «желтого» с 2012 года. Ученые, используя модели разрушения, указывают на переход земной коры под вулканом от простого изгиба к растрескиванию, что часто предшествует извержениям. Разработаны планы эвакуации, но их быстрая реализация остается вызовом.

Последнее извержение Кампи Флегрей было в 1538 году, но около 40 тысяч лет назад его катастрофическое извержение вызвало глобальные климатические изменения. Повторение подобного события сегодня может привести к выпадению пепла над Европой, нарушению авиасообщения, ущербу сельскому хозяйству и многолетнему похолоданию, угрожающему мировым запасам продовольствия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331108/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах: эвакуировано 87 тысяч человек
Очередное извержение вулкана началось в Исландии
Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки
Извержение вулкана началось в Исландии. Очевидцы сняли завораживающее видео
Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии
Завораживающее зрелище. Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль
Флаг Кыргызстана появился на фоне извергающегося вулкана в Гватемале
Извержение подводного вулкана в Полинезии вызвало ряд мощных цунами
Вулкан на острове Пальма затих после трех месяцев извержения. Жители вернулись
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
16:02
Алкоголь может повысить риск развития рака поджелудочной железы Алкоголь может повысить риск развития рака поджелудочно...
15:54
Два дня вкуса, музыки и радости на Bishkek Food Festival
15:23
Итальянский супервулкан Кампи Флегрей проявляет повышенную активность
15:00
В Кыргызстане осужденные производят проволоку «Егоза» для укрепления госграницы
14:24
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия