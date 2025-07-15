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Происшествия

Четыре извержения вулкана за сутки произошло в Индонезии

Четыре извержения вулкана Семеру произошло в Индонезии за 15 июля. Об этом сообщило новостное агентство ANTARA.

«Вулкан Семеру, расположенный в Восточной Яве, во вторник утром извергся, выбросив столб пепла высотой 1,2 километра», — приводит СМИ отчет сотрудника наблюдательного пункта в районе вулкана Лисванто.

Извержение зафиксировали утром на высоте 4 тысячи 876 метров над уровнем моря, оно стало четвертым за сутки.

В июне в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии началось извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, уровень его опасности повысили до максимального.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336323/
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