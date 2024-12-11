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Происшествия

Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах: эвакуировано 87 тысяч человек

Фото AP . Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах

Местные власти Филиппин сообщили об эвакуации примерно 87 тысяч жителей после извержения вулкана Канлаон на острове Негрос. Об этом пишет Associated Press.

Извержение сопровождалось выбросом пепла и газа на высоту до 3 километров, что привело к выпадению пепла в радиусе до 200 километров от вулкана.

Власти установили шестикилометровую зону опасности и отменили несколько авиарейсов. В наиболее пострадавших районах введен комендантский час. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заверил, что правительство окажет всю необходимую помощь эвакуированным жителям.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии повысил уровень тревоги до третьего из пяти, предупреждая о возможных дальнейших извержениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313896/
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