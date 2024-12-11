Извержение вулкана Канлаон на Филиппинах: эвакуировано 87 тысяч человек

Местные власти Филиппин сообщили об эвакуации примерно 87 тысяч жителей после извержения вулкана Канлаон на острове Негрос. Об этом пишет Associated Press.

Извержение сопровождалось выбросом пепла и газа на высоту до 3 километров, что привело к выпадению пепла в радиусе до 200 километров от вулкана.

Власти установили шестикилометровую зону опасности и отменили несколько авиарейсов. В наиболее пострадавших районах введен комендантский час. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заверил, что правительство окажет всю необходимую помощь эвакуированным жителям.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии повысил уровень тревоги до третьего из пяти, предупреждая о возможных дальнейших извержениях.