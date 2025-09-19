Рекордную партию кокаина весом 1,5 тонны задержали в порту Петербурга, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

Фото центра общественных связей ФСБ России

Уточняется, что в порту Санкт-Петербурга найден контейнер с 1,5 тонны кокаина, прибывший на судне из Эквадора.

По данным ФСБ, стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.

Более 15 центнеров запрещенного вещества прибыло из Латинской Америки в ящиках с бананами на судне Cool Emerald.

По версии следствия, согласно плану наркоторговцев, наркотик должен был распространиться дальше по всей стране.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.