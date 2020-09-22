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Происшествия

В Чуйской области мужчину осудили за незаконное изготовление наркотиков

Жайылский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 26-летнего К.К. за незаконное изготовление наркотических средств. Об этом 24.kg сообщил прокурор отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Назгуль Шабданова.

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По ее словам, мужчину задержали на посту Сосновка, он сидел на пассажирском сиденье. Во время обыска у К.К. был обнаружен целлофановый пакет, где были восемь пластин с наркотическим веществом.

«Экспертиза показала, что наркотическое вещество является гашишем весом 129 граммов. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину. С его слов, в районе ущелья Чычкан он собрал дикорастущую коноплю. Затем приехал в Талас, где высушил и разложил в спичечные коробки наркотик. По дороге в Бишкек его задержали сотрудники милиции», — сказала Назгуль Шабданова.

Прокурор отметила, что в 2020 году в Чуйской области судами рассмотрено 343 уголовных дела о преступлениях и проступках. Из этого количества 55 уголовных дел связаны с наркотическими средствами.

«По рассмотренным уголовным делам 18 обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы. Четырем лицам назначен штраф, в отношении одного дело прекращено. Кроме того, в отношении 16 лиц применена пробация, 19 людям назначено ограничение свободы со штрафом по Кодексу о проступках», — добавила Назгуль Шабданова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165897/
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