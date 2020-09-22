В Чуйской области мужчину осудили за незаконное изготовление наркотиков

Жайылский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 26-летнего К.К. за незаконное изготовление наркотических средств. Об этом 24.kg сообщил прокурор отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Назгуль Шабданова.
По ее словам, мужчину задержали на посту Сосновка, он сидел на пассажирском сиденье. Во время обыска у К.К. был обнаружен целлофановый пакет, где были восемь пластин с наркотическим веществом.
«Экспертиза показала, что наркотическое вещество является гашишем весом 129 граммов. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину. С его слов, в районе ущелья Чычкан он собрал дикорастущую коноплю. Затем приехал в Талас, где высушил и разложил в спичечные коробки наркотик. По дороге в Бишкек его задержали сотрудники милиции», — сказала Назгуль Шабданова.
Прокурор отметила, что в 2020 году в Чуйской области судами рассмотрено 343 уголовных дела о преступлениях и проступках. Из этого количества 55 уголовных дел связаны с наркотическими средствами.
«По рассмотренным уголовным делам 18 обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы. Четырем лицам назначен штраф, в отношении одного дело прекращено. Кроме того, в отношении 16 лиц применена пробация, 19 людям назначено ограничение свободы со штрафом по Кодексу о проступках», — добавила Назгуль Шабданова.