Кыргызстанец пытался провезти через границу героин под видом меда

В Казахстане задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся провезти наркотики под видом меда. Об этом сообщает сайт Tengri News со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.

Уточняется, что 14 сентября кыргызстанца остановили на пограничном посту «Карасу». В грузовом отсеке его авто обнаружены два пластмассовых ведра с медом.

«В двойном дне ведер были установлены тайники, где находились два полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета общим весом 1 килограмм 872 грамма. Согласно результатам экспертизы, вещество является героином. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», — отмечает агентство.