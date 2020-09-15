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Сюжет: Новый коронавирус

В китайской провинции Юньнань ввели военное положение из-за коронавируса

Власти провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) ввели в приграничных восьми округах (городах) и 25 уездах (городах) военное положение для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

В заявлении рабочей группы провинции по борьбе с COVID-19 группы говорится о необходимости «оперативно войти в режим военного положения для решительного противостояния распространению коронавируса».

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По данным местного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены, с 13 по 14 сентября 2020 года в провинции Юньнань выявили два подтвержденных завозных случая коронавируса из соседней Мьянмы.

Администрация города Жуйли (провинция Юньнань), расположенного на границе с Мьянмой, объявили о тестировании на нуклеиновые кислоты COVID-19 всех жителей населенного пункта. Кроме того, им предписали изолироваться на дому и без острой необходимости не покидать пределы населенного пункта.

В Жуйли проживает более 200 тысяч человек. Город расположен в Дэхун-Дай-Цзинпоском автономном округе провинции Юньнань. На воскресенье в провинции Юньнань на лечении находились семь пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывших из-за рубежа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165126/
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