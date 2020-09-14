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Убийство медведей в Таласе. Егерь рассказал подробности

Мужчина, подозреваемый в убийстве тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша, не задержан. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области.

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Уточняется, что мужчину сейчас допрашивают. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконные охота и добыча рыбы либо водных животных» УК КР.

Егерь Батыркан Турсуналиев рассказал 24.kg, как задержали подозреваемого. «11 сентября примерно в 21.30 я вместе с представителями Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и милиционерами проводил рейд. Когда остановили Audi, в машине обнаружили головы медведей и шкуры», — заявил он.

«Один медведь был убит около двух недель назад, второй — буквально на днях. Стали искать того, кто убил, выяснилось, что это чабан. У него на джайлоо обнаружили ружье. В своей объяснительной мужчина указал, что взрослая медведица не давала ему покоя, якобы съела 35 баранов, которых он пас, поэтому он решил ее застрелить», — сказал Батыркан Турсуналиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165033/
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