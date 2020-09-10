Двое мужчин изнасиловали жительницу Таласа. Дело прекратили по примирению сторон

Таласский районный суд прекратил дело об изнасиловании местной жительницы в связи с примирением сторон. Об этом говорится в постановлении суда.

Сообщается, что 11 декабря 2019 года примерно в 11.30 житель села Уч-Эмчек, 31-летний К.Т. пришел домой к потерпевшей К.к.А. Мужчина поинтересовался, где находится супруг последней. Она ответила, что муж уехал в город. После этого мужчина скрутил ей руки и, применив силу, изнасиловал.

Позже к потерпевшей пришел еще один житель этого же села 28-летний М.у.С. и также изнасиловал ее.

Результаты судебно-биологической экспертизы подтвердили факт изнасилования.

Во время следствия, в отношении преступников была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время судебных разбирательств адвокаты подсудимых ходатайствовали о прекращении дела в связи с примирением сторон. Представитель потерпевшей не возражала.

Дело прекращено.