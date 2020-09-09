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Сюжет: ЧП в армии

Солдата, повесившегося в Майлуу-Суу, довели до самоубийства

Солдата, повесившегося в войсковой части в Майлуу-Суу Сухопутных войск Т.А. довели до смерти. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что солдату предоставили краткосрочный отпуск на 10 суток. В расположение части он прибыл с опозданием, а утром его нашли повесившимся под навесом на территории автопарка.

«Военная прокуратура зарегистрировала факт в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства» УК КР. Выяснилось, что командир взвода, зная, что солдату нужно выехать в Бишкек, добился для него отпуска на 10 дней. Взамен потребовал купить сотовый телефон и отремонтировать ноутбук. Когда взводный узнал, что солдат не выполнил условия, начал его унижать. Не выдержав давления, солдат покончил с собой», — сообщили редакции.

Командира взвода признали виновным, но суд определил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на полтора года.

Напомним, солдат срочной службы повесился в ноябре 2019 года в войсковой части Сухопутных войск, расположенной в Майлуу-Суу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164504/
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