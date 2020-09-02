19:22
USD 78.23
EUR 93.67
RUB 1.06
Происшествия

Драка возле супермаркета. Нападавших приговорили к тюремному заключению

Ленинский районный суд столицы вынес приговор в отношении Калысбека Сейитбекова и Жаныбека Бапышева, которые жестоко избили мужчин возле супермаркета в «Джале». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

По ее данным, Жаныбека Бапышева приговорили к 10 годам лишения свободы, Калысбека Сейитбекова — к 11. 

Мужчин признали виновными по статье 39-130 «Покушение на убийство» УК КР.

Напомним, что 28 августа 2019 года около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них несколько дней находился в коме.

Через некоторое время подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163881/
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Алмазбека Атамбаева. Спецназовцы придут на допрос в масках
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Оскорбление патруля в Бишкеке: девушку осудили на три года
В Бишкеке разыскивают подозреваемых в избиении жителя столицы
Выборы-2020. Юрист «Кыргызстана» заявил в суде о давлении конкурентов на ЦИК
Выборы-2020. Суд по жалобе партии «Кыргызстан»: сторонники пришли поддержать
Выборы-2020. Сегодня суд рассмотрит жалобу партии «Кыргызстан» на решение ЦИК
В Базар-Коргоне установили личность мужчины, избившего 90-летнего пенсионера
В Бишкеке милиционер подал в суд на МВД за незаконное увольнение и выиграл
В Бишкеке мужчина жестоко избил родственника на улице. Его задержали
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке разыскивают подозреваемых в&nbsp;избиении жителя столицы В Бишкеке разыскивают подозреваемых в избиении жителя столицы
В&nbsp;Бишкеке водитель Mazda Demio сбил 19-летнюю девушку В Бишкеке водитель Mazda Demio сбил 19-летнюю девушку
Конфликт на&nbsp;границе в&nbsp;селе Чечме. В&nbsp;Узбекистане арестовали шесть человек Конфликт на границе в селе Чечме. В Узбекистане арестовали шесть человек
В&nbsp;Джалал-Абаде повесился солдат Погранслужбы В Джалал-Абаде повесился солдат Погранслужбы
Бизнес
Новый льготный тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;теперь на&nbsp;30&nbsp;дней Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
O!Store дарит 10&nbsp;ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung
Будьте в&nbsp;курсе школьной жизни своего ребенка! Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
Учимся вместе! Где смотреть расписание и&nbsp;уроки тем, кто на&nbsp;дистанционке? Учимся вместе! Где смотреть расписание и уроки тем, кто на дистанционке?
2 сентября, среда
19:21
Стыдно перед туристами. По тротуарам города Чолпон-Аты опасно ходить Стыдно перед туристами. По тротуарам города Чолпон-Аты...
19:16
Расследование: сын депутата стал одним из главных поставщиков ГСМ в Кыргызстан
19:12
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала список еще одной политической партии
19:00
Цифра дня. 320 тысяч ПЦР-тестов провели в Кыргызстане с начала пандемии COVID-19
18:47
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки трех политических партий