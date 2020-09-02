Драка возле супермаркета. Нападавших приговорили к тюремному заключению

Ленинский районный суд столицы вынес приговор в отношении Калысбека Сейитбекова и Жаныбека Бапышева, которые жестоко избили мужчин возле супермаркета в «Джале». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

По ее данным, Жаныбека Бапышева приговорили к 10 годам лишения свободы, Калысбека Сейитбекова — к 11.

Мужчин признали виновными по статье 39-130 «Покушение на убийство» УК КР.

Напомним, что 28 августа 2019 года около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них несколько дней находился в коме.

Через некоторое время подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело.