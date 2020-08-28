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Происшествия

В Бишкеке мужчина незаконно хранил дома почти пять килограммов наркотиков

В Бишкеке сотрудники СБНОН задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в рамках досудебного производства были проведены специальные следственные действия и обыск. В одном из домов Бишкека обнаружены и изъяты наркотики полусинтетического происхождения: каннабис, марихуана, героин.

«Кроме того, в доме у мужчины обнаружены курительные принадлежности: мундштуки, кальян, лампочки, приспособленные для курения наркотиков, а также шприцы. Общий вес наркотических средств составил 4 килограмма 686 граммов. По подозрению в совершении преступления задержан житель столицы. Проведены соответствующие экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163480/
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