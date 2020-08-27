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Происшествия

В Караколе за автохулиганство оштрафовали двух водителей свадебного кортежа

В Караколе за автохулиганство оштрафовали двух водителей свадебного кортежа. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, в соцсетях появилось видео, где водители свадебного кортежа демонстративно нарушили общественный порядок и правила дорожного движения.

Двух 20-летних водителей Honda Fit и Daewoo Nexia задержали. На них составили протоколы по статье 124 «Автохулиганство» Кодекса о нарушениях и оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов каждого. Машины поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163452/
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