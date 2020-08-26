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Происшествия

У жителей Чуйской области изъяли 110 килограммов наркотиков

В Чуйской области задержали двух местных жителей, которые выращивали наркотические вещества в больших объемах. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По ее данным, в Аламединском районе в одном из домов обнаружили и изъяли культивированные кусты наркосодержащего растения (каннабиса), сырье для изготовления гашишного масла, марихуану и бульбулятор (приспособление для употребления наркотика).

Всего из незаконного оборота изъяли 110 килограммов 450 граммов каннабиса.

Задержанных водворили в СИЗО. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163375/
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