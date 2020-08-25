Задержан сотрудник мэрии Бишкека, вымогавший деньги у владельца точки питания

Антикоррупционной службой при получении взятки задержан работник управления землепользования и строительства мэрии Бишкека А.И. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, при проверке точки общественного питания выявлены нарушения. Сотрудник УЗС под угрозой принудительного сноса летней площадки вымогал 100 тысяч сомов у ее владельца Ч.А. за положительное решение вопроса и скрытие выявленных нарушений.

А.И. также предложил покровительство за незаконное денежное вознаграждение на постоянной основе.

При передаче 50 тысяч сомов он задержан.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 «Вымогательство взятки» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.