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Происшествия

В Бишкеке в ночном клубе «Носорог» произошла стрельба

В Бишкеке в ночном клубе «Носорог» произошла стрельба. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в милицию обратился мужчина, который сообщил, что сегодня в 04.00 в ночном клубе в него якобы стреляли. Потерпевший в больнице.

«Известно, что стрелявшая сторона тоже написала заявление в милицию. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия», — сообщили редакции.

В УВД Октябрьского района сообщили, что возле ночного клуба произошла драка.

«С заявлением в милицию обратился гражданин Ш.М. с просьбой принять меры в отношении 15 неизвестных человек, которые, находясь возле развлекательного заведения «Носорог», нанесли ему телесные повреждения. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163109/
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