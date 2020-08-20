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Милиция ликвидировала канал поставки наркотиков из Джалал-Абада в Бишкек

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ликвидировали канал поставки наркотических средств из Джалал-Абадской области в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в столицу поставляли гашиш в особо крупном размере.

«В Токтогульском районе в одном из домов обнаружили и изъяли вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 4 килограмма 673 грамма и марихуану весом 690 граммов, а также приспособления для изготовления наркотических средств. По данному факту начато досудебное производство, проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению», — проинформировали в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162984/
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Милиция ликвидировала канал поставки наркотиков из Джалал-Абада в Бишкек