Милиция ликвидировала канал поставки наркотиков из Джалал-Абада в Бишкек

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ликвидировали канал поставки наркотических средств из Джалал-Абадской области в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в столицу поставляли гашиш в особо крупном размере.

«В Токтогульском районе в одном из домов обнаружили и изъяли вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 4 килограмма 673 грамма и марихуану весом 690 граммов, а также приспособления для изготовления наркотических средств. По данному факту начато досудебное производство, проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению», — проинформировали в милиции.