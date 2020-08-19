В Бишкеке задержали мужчину, напавшего на женщину с ножом

В Бишкеке задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения с применением ножа. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.



По ее данным, 16 августа с заявлением в милицию обратилась жительница столицы Н.А., которая указала, что в тот же день около 15.00 к ней в дом ворвался неизвестный мужчина. Угрожая ножом, он забрал два телефона, деньги, золотые украшения и скрылся.

Материальный ущерб, нанесенный пострадавшей, составил 67 тысяч сомов.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района . В Бишкеке мужчина обокрал женщину, угрожая ножом

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Разбой» УК КР.

Позже сотрудники задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался У.Д., 1988 года рождения. Он доставлен в следственную службу и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.



В настоящее время продолжаются следственные действия.