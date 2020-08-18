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Лабораторию по изготовлению наркотиков выявили в Бишкеке оперативники СБНОН

В Бишкеке оперативники СБНОН выявили лабораторию по культивированию наркосодержащих растений и изготовлению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в оборудованной лаборатории подпольно выращивали и производили наркотические средства.

«Лаборатория находилась в одном из домов. На месте обнаружены конопля, кусты культивированных сортов каннабиса. В качестве подозреваемых задержаны 42-летний Г.И., 49-летний Е.В. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства» УК КР. Проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162819/
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