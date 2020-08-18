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Происшествия

На Иссык-Куле местные жители избили отдыхающих. Потерпевшие простили их

В городе Чолпон-Ате местные жители напали на отдыхающих. Об этом в группе «Черный список» — нам не понравилось» в Facebook написала пользователь Альфия Сайфутдинова.

По ее словам, местные жители заявили, что Чолпон-Ата — город воров, а затем спровоцировали драку. В результате один из мужчин получил травму головы.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей

В пресс-службе МВД 24.kg подтвердили факт драки. Однако, по данным ведомства, потерпевшие отказались от частно-публичного обвинения.

«15 августа в милицию поступило сообщение о том, что на городском пляже Чолпон-Аты неизвестными лицами были избиты жители города Бишкека. По прибытии на место сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь двум пострадавшим, после чего повезли их в территориальную больницу. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью». Установлено, что между отдыхающими и двумя неизвестными парнями в одном из кафе произошла словесная перепалка. После этого потерпевшие пошли на городской пляж, туда же пришли и те, с кем они поссорились. Последние нанесли им побои и скрылись с места происшествия. Однако на следующее утро после произошедшего потерпевшие написали встречное заявление», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162811/
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