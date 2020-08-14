В России перекрыли канал вывода крупных сумм денег в Кыргызстан и Казахстан

В Москве и ряде регионов России перекрыли канал вывода денег в Кыргызстан и Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

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Подозреваемые в преступлении успели перевести несколько миллиардов рублей.

Они, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Кыргызстана и Казахстана.

«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье 193 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сказала Ирина Волк.

Полиция проверила офисные помещения и места проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали предполагаемого организатора группы.