В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере

По ее данным, 6 августа в милицию поступило сообщение о том, что на территории Ленинского района мужчина занимается незаконным оборотом марихуаны и гашиша.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенное в крупных размерах» УК КР.

29-летнего подозреваемого С.Ж. задержали в жилмассиве «Токолдош» и водворили в ИВС. У него обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения со специфическим запахом общим весом 791 грамм, которые были упакованы и опечатаны в трех пакетах.