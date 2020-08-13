Интерпол в Кыргызстане задержал гражданина Турции, находящегося в розыске

В Бишкеке задержали гражданина Турции, которого разыскивали по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 32-летний Ч.О. разыскивался правоохранительными органами Турции по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним и незаконном лишении свободы. Задержанного доставили в ГУВД Бишкека для принятия процессуального решения.

«По полученным сведениям, преступление он совершил в 2011 году. По линии Интерпола данный гражданин разыскивается с 2020 года. В ходе мероприятий сотрудники Интерпола в КР установили местонахождение без вести пропавшего 62-летнего гражданина Турции Х.Ч., которого разыскивали с 2010-го по запросу Турции. По предварительной информации, он прибыл в Кыргызстан в 2005 году, с тех пор жил в разных местах», — рассказали в МВД.