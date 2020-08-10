В Бишкеке на штрафстоянку поставили 37 автомобилей, которые нарушили порядок

В Бишкеке на штрафстоянку поставили 37 автомобилей, водители в которых установили специальное звуковое оборудование без разрешения. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Читайте по теме Езда на красный. Нарушители создают аварийные ситуации

В милицию все чаще стали обращаться горожане с жалобой на то, что по улицам и магистралям ночью ездят авто, которые нарушают общественный порядок.

«Они устанавливают специальные звуковые и световые сигналы без разрешений, организуют автогонки», — проинформировали в ведомстве.

За неделю патрульные составили 37 протоколов по статье 129 Кодекса о нарушениях и поставили автомобили на штрафстоянку.