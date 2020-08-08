Подполковник милиции вымогал доллары у своих подчиненных. Он пойман с поличным

За вымогательство взятки задержаны два сотрудника МВД. Об этом сообщили в АКС ГКНБ.

По данным ведомства, Антикоррупционная служба установила факт вымогательства денежных средств руководящим составом отдельных подразделений системы МВД у своих подчиненных. Он был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

«8 августа 2020 года в результате следственно-оперативных мероприятий с поличным пойманы командир 3-го батальона Службы охраны МВД подполковник милиции А.Н. и его заместитель лейтенант милиции Н.Б.», — отметили в ведомстве.

В ходе досудебного производства установлено, что они вымогали у отдельных подчиненных $2 тысячи за сохранение ими должностей. «В случае отказа угрожали принять меры по их увольнению из органов внутренних дел», — добавили в АКС ГКНБ.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ, ведется следствие.