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Происшествия

Сбежавшие из тюрьмы граждане Узбекистана пытались попасть в Кыргызстан

Сбежавшие из мест лишения свободы граждане Узбекистана пытались попасть в Кыргызстан. Об этом сообщила Государственная пограничная служба КР.

По ее данным, пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД КР задержали двух узбекистанцев, которые сбежали из мест заключения в Зангиатинском районе Ташкентской области.

С.Х. и А.Б. задержаны в местности Бел-Согот Аксыйского района Джалал-Абадской области при попытке незаконного пересечения государственной границы.

После составления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161622/
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