Разыскиваемый в СНГ экстремист задержан в Кыргызстане

Разыскиваемый в одной из стран СНГ экстремист задержан в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 30 июля в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержан ее член — гражданин одной из центральноазиатских республик 34-летний Х.Р.

Фото ГКНБ КР. Задержанный член запрещенной организации

Следственно-арестованный находится в межгосударственном розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений.

Он водворен в СИЗО ГКНБ.

Решается вопрос о передаче задержанного в установленном порядке представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.