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Происшествия

В Джети-Огузском районе оползень смыл дорогу

В Джети-Огузском районе сошел оползень. Об этом 24.kg сообщили в департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на 26-32-м километре автотрассы Конкино — Джети-Огуз — Телти после проливного дождя сошел оползень объемом 500 кубических метров и смыл окраину дороги.

Также отмечается, что в результате схода грязекаменных масс под угрозой сноса оказался мост, соединяющий село Джети-Огуз с джайлоо Кок-Жайык.

Для очистительных работ и расширения трассы привлечены экскаватор, фронтальный грузовик, три автосамосвала и автогрейдер.

На данный момент очистительные мероприятия продолжаются.

«Для восстановления указанного участка требуется 200 тысяч сомов», — резюмировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161405/
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