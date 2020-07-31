На Иссык-Куле задержан житель Каракола, угрожавший компроматом мужчине

На Иссык-Куле мужчина угрожал обнародовать компрометирующие факты и вымогал 200 тысяч сомов. Его задержали. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, 27 июля в региональное управление ГКНБ с заявлением обратился 57-летний К.Т., указавший, что некий мужчина вымогает у него 200 тысяч сомов, чтобы не обнародовать компрометирующие факты.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство».

Подозреваемым оказался 49-летний житель города Каракола. 30 июля его поймали с поличным. У Б.А. в салоне машины в присутствии адвоката обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства денежные средства в размере 150 тысяч сомов.

Задержанный водворен в ИВС на 48 часов.

«В рамках досудебного производства будут также проверены доводы компрометирующих материалов задержанного», — рассказали в УВД Иссык-Кульской области.