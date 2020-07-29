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Сюжет: Новый коронавирус

Обещал доставить кислородные концентраторы. В Бишкеке задержан мошенник

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 7 июля с заявлением в милицию обратилась бишкекчанка. Женщина рассказала, что малознакомый парень обманул ее, взяв у пострадавшей $300 и пообещав приобрести кислородный концентратор.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство.

Позже подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний О.М., уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области. Он водворен в ИВС. 

Выяснилось, что задержанный взял деньги еще у пятерых граждан под предлогом приобретения указанного аппарата.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Подозреваемый

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161047/
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