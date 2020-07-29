В Жайылском районе мужчина до смерти забил собутыльника. Его осудили на 12 лет

Жайылский районный суд приговорил 24-летнего Р.Б. к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство. Об этом сообщается в приговоре суда.

По версии следствия, обвиняемый жестоко избил собутыльника. Последний скончался от полученных травм.

«В частности, Р.Б. связал руки и ноги погибшего, а затем стал пинать его, заткнув рот шапкой, а после положил на него покрышку от машины и продолжал избивать его. В суде Р.Б. полностью признал вину. С его слов он познакомился с погибшим в день происшествия, когда тот предложил ему выпить. Во время распития водки произошла ссора, в ходе которой он избил нового приятеля и ушел», — сообщается в приговоре.