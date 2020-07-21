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Происшествия

В городе Ош мужчина до смерти избил родного брата

В Оше милиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве брата. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что вчера в Ошскую областную объединенную больницу с различными травмами поступил 35-летний мужчина. Медики сообщили о пациенте в милицию.

«Позже мужчина скончался от полученных травм. По подозрению в совершении преступления задержан родной брат погибшего», — сообщили редакции.

В УВД южной столицы подтвердили эту информацию. По данным ведомства, задержанный водворен в ИВС. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160195/
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